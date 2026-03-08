Alberto Moreno ancora incredulo per il golazo di Da Cunha: "Cosa hai fatto, Lucas?"
"Questa squadra non si arrende mai!! Cosa hai fatto, Lucassss? Forza Como". Il laterale spagnolo Alberto Moreno ha commentato così su Instagram la vittoria del Como sul campo del Cagliari e il golazo della vittoria segnato dal suo compagno di squadra Lucas Da Cunha. Un post che testimonia ulteriormente la grande unione all'interno dello spogliatoio lariano, guidato da mister Cesc Fabregas.
La pagella di Alberto Moreno su TMW
Moreno 6,5 – Attenzione difensiva costante sul lato forte sardo, gestione pulita del possesso e poche sbavature, limita Palestra con scelte sempre razionali.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"