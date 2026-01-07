Cagliari, i convocati di Pisacane contro la Cremonese: ancora assente Deiola, Sherri c'è

Il Cagliari sta ultimando i preparativi per l'ultima gara del girone d'andata di Serie A 2025/26, in programma domani allo stadio Zini. Fabio Pisacane, allenatore dei sardi, ha ufficializzato l’elenco dei 24 convocati per la gara di domani contro la Cremonese.

Assente Deiola, evidentemente non ha ancora recuperato del tutto dal problema muscolare alla coscia ravvisato nella rifinitura contro il Milan. C'è invece Sherri nella lista di portieri a disposizione, anche se quasi certamente scenderà in campo Caprile dal primo minuto.

I convocati di Pisacane

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Zappa, Obert.

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Liteta.

Attaccanti: Kiliçsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Sebastiano Esposito.

Elia Caprile, portiere rossoblù e assoluto guardiano tra i pali, ha rilasciato recentemente un'intervista dove ha raccontato del suo allenatore Fabio Pisacane: "È entrato rispettoso, nel senso che, avendo anche condiviso lo spogliatoio con alcuni miei compagni, non si è posto subito in modo autoritario, del tipo 'si fa così e basta'. È molto disponibile con noi, è uno che ci ascolta tanto e tiene conto anche delle nostre idee", ha esordito.

Aggiungendo: "Facciamo spesso confronti con il mister, magari per capire cosa si può fare meglio sia a livello di partita che di allenamento, ma anche nella gestione del gruppo. Da questo punto di vista è davvero aperto al dialogo. Si vede che è un allenatore giovane. Se hai un gruppo che sa non approfittarsi di questa cosa, e noi siamo un gruppo che non lo fa mai, diventa un valore aggiunto. Anzi, siamo molto partecipi e cerchiamo di dargli una mano, così come lui cerca sempre di darla a noi. Credo che questo sia un plus".