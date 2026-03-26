L'apertura de L'Unione Sarda: "Cagliari, il grande rebus del canone. Stadio a rischio"

Nel taglio alto dell'apertura dell'edizione odierna de L'Unione Sarda si parla degli ultimi sviluppi sul nuovo stadio del Cagliari e dei problemi esistenti tra la società rossoblu e il Comune del capoluogo sardo: "Cagliari, il grande rebus del canone. 'Così il nuovo stadio è a rischio'. L'irritazione della società", si legge.

Una foto di Marco Palestra, invece, viene utilizzata per lanciare il tema Nazionale in prima pagina. Nel giorno che conduce alla semifinale del playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord, il quotidiano isolano decide di proporre uno scatto del promettente laterale del Cagliari fresco di convocazione: "Azzurri, portateci ai Mondiali".

Questo un estratto della conferenza stampa di ieri del ct azzurro Gennaro Gattuso: "Sta a noi. Se scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano... Noi dobbiamo farci trovare pronti. Se ho guardato gli spareggi del passato? Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa. Poi la verità è che se Jorginho segna all'Olimpico siamo al Mondiale. Quando io ho vinto nel 2003 se Ambrosini non s'inventa la spizzata... e lì siamo ai quarti di finale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani (ad oggi, ndr)".