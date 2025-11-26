Fiorentina in Conference, Vanoli: "Oggi non possiamo fare tanti esperimenti, serve dare continuità"

Con una situazione difficile in campionato, la Fiorentina è pronta a torna in campo in Conference League. Domani, l'avversario al Franchi sarà l'AEK Atene. Ecco le parole di mister Paolo Vanoli a Sky Sport: "Sarà il mio esordio in Europa? Un bel momento che ti ricorda un altro passettino da allenatore fatto, ma nella situazione in cui siamo sparisce tutto in un attimo. Durerà solo quei pochi secondi, poi ce lo ricorderemo più avanti".

Qual è lo step che deve fare Gudmundsson? "In generale la squadra deve capire meglio la partita. Dobbiamo essere più squadra, poi è chiaro che ci siano anche le qualità individuali, come quelle di Albert e di Dzeko. Voglio che i giocatori importanti diventino dei trascinatori. Se hanno delle qualità, il campione deve tirarle fuori soprattutto nel momento decisivo. È un passo che devono fare tutti, lui in particolare".

La Conference è uno stimolo o un appesantimento? "Più partite ci sono, meglio è. Le grandi società e i grandi giocatori sono abituati a giocare ogni tre giorni. Questo deve essere una grande opportunità per mettere qualche cosa nel nostro bagaglio di crescita e da parte mia per mettere un altro tassello. Ben vengano queste partite, non dobbiamo avere alibi. Abbiamo tutto a disposizione, è un altro step che dobbiamo fare se vogliamo uscire da questa situazione".

In un momento come questo, deve identificare la sua squadra o dare spazio a tante rotazioni? "Bisogna vivere la situazione e il momento. Oggi non possiamo fare tanti esperimenti, dobbiamo dare continuità perché dobbiamo trovare una solidità. Penso che questa rosa abbia anche più giocatori titolari. Bisogna però ruotare con grande intelligenza e grande testa. Bisogna capire il momento e l'importanza della partita e della competizione. Per questo contro l'AEK giocheranno De Gea e Dzeko, che devono aiutarci a uscire da questo momento".