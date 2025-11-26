Inter, dal Brasile parlano di contatti avviati per arrivare a Giovane: valutazione da 20-30 milioni
Potrebbe essere Giovane il futuro dell'attacco dell'Inter? ESPN di oggi parla di contatti avviati con l'entourage dell'attaccante in forza dalla scorsa estate all'Hellas Verona. I costi dell'operazione si aggirerebbero intorno ai 20-30 milioni con l'Hellas che si prepara all'ennesima clamorosa plusvalenza firmata Sogliano.
Circa una settimana fa sarebbero partiti i primi colloqui fra le parti su espressa richiesta di Cristian Chivu rimasto colpito dalla prestazione offerta nella sfida del Bentegodi. La dirigenza nerazzurra spinge per concludere l'operazione in tempi brevi, per bruciare la concorrenza di Milan, Napoli e Villarreal.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
