Coppa Italia Serie C, rimonta Renate sull'Inter U23: Aurieletto stende i meneghini nel recupero

Il Renate vince in rimonta contro l'Inter Under 23 negli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C grazie a due gol in pieno recupero firmati da Rossi e Aurieletto. La squadra brianzola era andata in vantaggio dopo appena sei minuti di gioco con Anelli subendo poi la rimonta dei giovani meneghini con Lavelli nel primo tempo e Zubarek a dieci minuti dalla fine. Ora per il Renate ci sarà la sfida contro il Ravenna che nella giornata di ieri ha eliminato l'Arzignano Valchiampo.

COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE

Martedì 25 novembre

Sorrento-Crotone 1-4

22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ rig. Gomez (C), 76’ Maggio (C)

Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0

11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani

Mercoledì 26 novembre

Inter U23-Renate 2-2

6' Anelli (R), 37' Lavelli (I), 79’ Zuberek (I), 90’ Rossi (R), 90’+3’ Aurieletto (R)

Ore 18:00 - Arezzo-Latina

Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola

Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23

Ore 18:00 - Ternana-Giugliano

Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)

Ravenna VS Renate

Potenza-Audace Cerignola VS Crotone

Ternana-Giugliano VS Sambenedettese-Union Brescia

Modalità di svolgimento

Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior

numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.