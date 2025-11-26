Coppa Italia Serie C, rimonta Renate sull'Inter U23: Aurieletto stende i meneghini nel recupero
Il Renate vince in rimonta contro l'Inter Under 23 negli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C grazie a due gol in pieno recupero firmati da Rossi e Aurieletto. La squadra brianzola era andata in vantaggio dopo appena sei minuti di gioco con Anelli subendo poi la rimonta dei giovani meneghini con Lavelli nel primo tempo e Zubarek a dieci minuti dalla fine. Ora per il Renate ci sarà la sfida contro il Ravenna che nella giornata di ieri ha eliminato l'Arzignano Valchiampo.
COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE
Martedì 25 novembre
Sorrento-Crotone 1-4
22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ rig. Gomez (C), 76’ Maggio (C)
Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0
11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani
Mercoledì 26 novembre
Inter U23-Renate 2-2
6' Anelli (R), 37' Lavelli (I), 79’ Zuberek (I), 90’ Rossi (R), 90’+3’ Aurieletto (R)
Ore 18:00 - Arezzo-Latina
Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola
Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23
Ore 18:00 - Ternana-Giugliano
Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia
PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)
Pro Vercelli-Atalanta U23 VS Arezzo-Latina
Ravenna VS Renate
Potenza-Audace Cerignola VS Crotone
Ternana-Giugliano VS Sambenedettese-Union Brescia
Modalità di svolgimento
Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior
numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.
