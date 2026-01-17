Cagliari-Juventus 1-0, il "Panini Player of the Match" è Luca Mazzitelli
È Luca Mazzitelli il "Panini Player of the Match" di Cagliari-Juventus. Il centrocampista è risultato decisivo nel successo dei sardi contro la Vecchia Signora, una vittoria che mancava da 6 anni contro i bianconeri. Per il giocatore, arrivato in Sardegna in estate, è il primo gol stagionale.
Voto 7.5 per Tuttomercatoweb: "Rischia di causare un rigore intervenendo in scivolata, ma il VAR giustamente lo assolve. In prima linea nel murare le conclusioni, sorprende Perin con la sua volée elegante".
