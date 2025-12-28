Milan, quinta di fila titolare per Nkunku: l'ex Chelsea deve svoltare, per tenersi il posto

Il match di oggi contro il Verona è importante per il Milan, sia come squadra che per un elemento in particolare della rosa. Si tratta di Christopher Nkunku, alla sua quarta partita di fila da titolare in campionato (quinta, se si considera anche la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli). Fiducia confermata dunque all'ex Chelsea, che però deve dare una svolta ad un rendimento fin qui al di sotto delle aspettative.

Il francese, infatti, non segna in rossonero dal 23 settembre in Coppa Italia contro il Lecce. Un bottino magro dunque sul piano realizzativo, a cui si aggiunge anche quello delle giocate per accendere la manovra offensiva: in 11 presenze in campionato, ha tentato solamente sei dribbling in totale e gliene sono riusciti solo due. Nkunku è chiamato quindi ad una sterzata, per tenersi sia il posto da titolare che magari anche quello nella rosa a disposizione di Allegri fino al termine della stagione.

Il mercato di gennaio ha già portato in dote Niclas Fullkrug, attaccante che duellerà tra gli altri anche con il francese per avere minutaggio nello scacchiere milanista. Inoltre, se le prestazioni di Nkunku non dovessero migliorare, potrebbe addirittura partire a gennaio. In estate è stato pagato 38 milioni di euro più 4 di bonus e, su di lui, sono vigili gli occhi di Premier League, Arabia Saudita e Turchia. Stando a quello che riferisce il Corriere dello Sport, per il Milan - che vuole evitare minusvalenze eccessive - solo per una offerta che superi i 30 milioni di euro.