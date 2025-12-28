Rimonta sul Toro firmata Kilicsoy, La Nuova Sardegna: "Cagliari, cose turche"
Tra i titolo presenti oggi in prima pagina su La Nuova Sardegna, ce n'è anche uno che a tema calcistico ed è quello riportato di seguito: "Cagliari, cose turche". I rossoblù espugnano Torino con un gol da fuoriclasse del centravanti Kilicsoy, dopo il vantaggio granata con Vlasic e il pareggio dei sardi messo a segno da Prati.
Pisacane, nel post partita, pensa alla prova dei suoi ragazzi andando oltre le numerose indisponibilità: "Se il verdetto del campo fosse stato un altro, la colpa non sarebbe stata delle assenze. E' una vittoria importante su un campo pesante contro una squadra forte, chiudere così l'anno è importante e si riprendere da una sfida difficile".
