Colpo esterno del Cagliari, L'Unione Sarda in prima pagina: "Kilicsoy fa esplodere la festa"
Colpo esterno del Cagliari. La squadra di Pisacane conquista tre punti di platino sul campo del Torino nell'anticipo del sabato pomeriggio. I rossoblù isolani hanno superato i granata per 2-1 con il gol decisivo di Kilicsoy. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Kilicsoy fa esplodere la festa".
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un'arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
