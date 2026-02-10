Cagliari, lo stop contro la Roma non preoccupa: con il Lecce per ripartire

Si è interrotta all'Olimpico di Roma la scia di risultati positivi del Cagliari. La squadra di mister Fabio Pisacane non è riuscita a replicare il risultato della partita d'andata contro i giallorossi e, nella capitale, si sono arresi alla doppietta di Malen. Hanno, senza dubbio, pesato le tante assenze nella rosa isolana, soprattutto quella di Mina: il pilastro colombiano ha alzato bandiera bianca già nel corso della rifinitura della domenica, non partendo nemmeno per la città eterna.

La compagine sarda, come ha sottolineato anche il suo allenatore, ha mostrato troppa frenesia, non gestendo al meglio le dinamiche della partita. Eppure Pisacane non si scoraggia e, nonostante la sconfitta, sembra essere soddisfatto dell'impegno che i suoi uomini mettono in campo in ogni occasione.

Contro il Lecce per voltare pagina

Già da questo pomeriggio il mister dei cagliaritani e il suo staff torneranno a lavoro per analizzare quanto fatto nella nottata di ieri, per cercare di correre ai ripari laddove si è stati poco precisi e puliti. Piangersi addosso non serve, fare di tutto per migliorare sì. Ed è l'unica cosa da mettere in atto, perché lunedì prossimo alla Unipol Domus arriva il Lecce.

Per il Cagliari sarà l'ennesimo scontro diretto, l'ennesima finale, dove ancora una volta dovrà venir fuori tutta la qualità e il carattere della squadra rossoblù.

Mirino puntato sempre sull'obiettivo salvezza

La sconfitta contro la Roma non ha sicuramente sporcato la stagione che gli isolani stanno facendo fino ad ora. C'è tanto di buono fatto da parte di Deiola e soci che, nonostante qualche passo falso, si trovano al dodicesimo posto a +10 dalla zona retrocessione. Eppure Pisacane continua a ricordarlo: la salvezza va ancora raggiunta e il focus su questo obiettivo non va perso. Il cammino è ancora lungo, ma le premesse sembrano essere ottime.