Malen lancia la Roma con una doppia magia. Il Messaggero: "Olimpico stregato"
TUTTO mercato WEB
"Malen, doppia magia. Olimpico stregato" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi commentando così la vittoria della Roma per 2-0 contro il Cagliari. Decisivo Malen con una doppietta: primo gol di classe pure, il secondo da centravanti vero. Il mercato incide nella corsa Champions e Gasperini sorride con l'aggancio alla Juventus.
La Roma batte 2-0 il Cagliari senza particolari problemi, trascinata da un decisivo Malen che sigla la sua prima doppietta italiana e trova la prima gioia all'Olimpico. La squadra di Gasp si impone sotto gli occhi attenti di Francesco Totti, presente sugli spalti e acclamato dal suo pubblico.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
2 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
3 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile