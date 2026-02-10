La Roma batte il Cagliari con il suo centravanti, Il Romanista in apertura: "I fiori del Malen"
"I fiori del Malen" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi commentando così la vittoria della Roma per 2-0 contro il Cagliari allo stadio Olimpico. Una doppietta di Donyell riporta la Roma alla vittoria e al 4° posto. Non c'è mai stata partita. Esordio anche per Zaragoza. Adesso testa e cuore al Maradona, dove si può giocare senza paura.
"Sono molto contento di aver segnato i primi gol qui all'Olimpico, anche per questo meraviglioso pubblico che trasmette grandi sensazioni. È bellissimo fare un gol alla Totti nello stadio di Totti, sapevo che era qui perché l'ho visto nel maxischermo. In passato ho visto tantissimi suoi gol" ha raccontato l'attaccante dopo la doppietta di ieri.
