Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Bartesaghi per Pavlovic, Leao parte dal 1' e Deiola è out

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Bartesaghi per Pavlovic, Leao parte dal 1' e Deiola è outTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:38Serie A
Giacomo Iacobellis

Sono ufficiali le formazioni di Cagliari e Milan per l'anticipo del 18° turno di Serie A. Pavlovic e Pulisic iniziano la gara in panchina, Leao parte dal 1', Bartesaghi arretra in difesa col ritorno di Estupinan a sinistra e c'è pure la prima convocazione di Fullkrug. Questi i due schieramenti in campo all'Unipol Domus, con fischio d'inizio atteso per le ore 20.45:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

Articoli correlati
Cagliari-Milan, prima del match dedica speciale dell'ex Allegri nel museo rossoblù... Cagliari-Milan, prima del match dedica speciale dell'ex Allegri nel museo rossoblù
Milan, Tare toglie Nkunku dal mercato: "Non è mai stato in discussione" Milan, Tare toglie Nkunku dal mercato: "Non è mai stato in discussione"
Cagliari, Giulini sul Kilicstoy: "Seguito da anni. Riscatto alto, vedremo" Cagliari, Giulini sul Kilicstoy: "Seguito da anni. Riscatto alto, vedremo"
Altre notizie Serie A
Inter convinta su Cancelo. La palla passa al giocatore: il punto e l'ombra del Barcellona... Inter convinta su Cancelo. La palla passa al giocatore: il punto e l'ombra del Barcellona
Cagliari-Milan, prima del match dedica speciale dell'ex Allegri nel museo rossoblù... Cagliari-Milan, prima del match dedica speciale dell'ex Allegri nel museo rossoblù
Sarri ritrova il suo Napoli, Camolese: "Alla Lazio ha riaggiustato le cose" Sarri ritrova il suo Napoli, Camolese: "Alla Lazio ha riaggiustato le cose"
Napoli, altre sirene turche per Lang: Fenerbahce e Besiktas lo contendono al Galatasaray... Napoli, altre sirene turche per Lang: Fenerbahce e Besiktas lo contendono al Galatasaray
Milan, Tare toglie Nkunku dal mercato: "Non è mai stato in discussione" Milan, Tare toglie Nkunku dal mercato: "Non è mai stato in discussione"
Cagliari, Giulini sul Kilicstoy: "Seguito da anni. Riscatto alto, vedremo" Cagliari, Giulini sul Kilicstoy: "Seguito da anni. Riscatto alto, vedremo"
Fofana: "Stasera dovremo essere bravi in tutto. Speriamo di cominciare bene l'anno"... Fofana: "Stasera dovremo essere bravi in tutto. Speriamo di cominciare bene l'anno"
Milan, Fofana su Fullkrug: "Ha voglia, dobbiamo aiutarlo ad integrarsi" Milan, Fofana su Fullkrug: "Ha voglia, dobbiamo aiutarlo ad integrarsi"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Tare: "Tutti sorpresi dalla forma fisica di Fullkrug. Siamo vigili per il difensore"
Immagine top news n.1 Fiorentina, il primo colpo di Paratici è Manor Solomon: arriva in prestito dal Tottenham
Immagine top news n.2 Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Immagine top news n.3 Marco Ottolini è il nuovo ds della Juventus, lavorerà a diretto riporto di Comolli: l'annuncio
Immagine top news n.4 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.5 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.6 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.7 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Raspadori tra Roma e Lazio: dove andare? Ecco il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari-Milan, prima del match dedica speciale dell'ex Allegri nel museo rossoblù
Immagine news Serie A n.2 Sarri ritrova il suo Napoli, Camolese: "Alla Lazio ha riaggiustato le cose"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, altre sirene turche per Lang: Fenerbahce e Besiktas lo contendono al Galatasaray
Immagine news Serie A n.4 Milan, Tare toglie Nkunku dal mercato: "Non è mai stato in discussione"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Giulini sul Kilicstoy: "Seguito da anni. Riscatto alto, vedremo"
Immagine news Serie A n.6 Fofana: "Stasera dovremo essere bravi in tutto. Speriamo di cominciare bene l'anno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, secondo colpo di giornata: ha firmato il centrocampista Frigerio
Immagine news Serie B n.2 Il SudTirol cerca l'appoggio dei tifosi: riaperta la campagna abbonamenti. Il comunicato
Immagine news Serie B n.3 Venezia, in arrivo Panada dall'Atalanta: potrebbe restare in prestito all'Under 23 nerazzurra
Immagine news Serie B n.4 Cistana-Bari ci siamo. Il centrale arriverà in prestito secco dallo Spezia
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, colpo a sorpresa a centrocampo: in arrivo Martin Suarez. È già in città
Immagine news Serie B n.6 Il pescarese Thelen fra i feriti dell'incendio a Crans-Montana: "Ho visto cose orribili"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.2 Lescano in uscita dall'Avellino. L'Union Brescia è il favorito per l'acquisto dell'argentino
Immagine news Serie C n.3 Casarano, rientra il portiere Ferilli: era in prestito alla Vibonese in Serie D
Immagine news Serie C n.4 Casertana in arrivo il colpo Butic per l'attacco. Il croato arriverà a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.5 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Canotto può salutare in questo mercato: due big di C e un club di B sulle sue tracce
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Roma, Palladino vuole rovinare il ritorno a Bergamo di Gasperini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.2 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.3 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.6 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…