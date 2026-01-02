Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Bartesaghi per Pavlovic, Leao parte dal 1' e Deiola è out

Sono ufficiali le formazioni di Cagliari e Milan per l'anticipo del 18° turno di Serie A. Pavlovic e Pulisic iniziano la gara in panchina, Leao parte dal 1', Bartesaghi arretra in difesa col ritorno di Estupinan a sinistra e c'è pure la prima convocazione di Fullkrug. Questi i due schieramenti in campo all'Unipol Domus, con fischio d'inizio atteso per le ore 20.45:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.