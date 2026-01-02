Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Cagliari-Milan, mister Allegri: "Siamo cresciuti nel secondo tempo, ma bravo anche il Cagliari"

Cagliari-Milan, mister Allegri: "Siamo cresciuti nel secondo tempo, ma bravo anche il Cagliari"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 23:24Serie A
Elena Accardi

Sorride l'inizio del 2026 al Milan di mister Allegri che, alla Unipol Domus, strappa i tre punti al Cagliari, vincendo 1-0 grazie alla rete di Leao. Al termine della partita il tecnico dei rossoneri ha risposto alle domande dei media presenti nella sala stampa isolana.

Ore 23 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 23:16 Inizia la conferenza stampa.

Il corto muso si allena?
"Stasera non siamo partiti molto bene, abbiamo subito tre tiri nei primi due minuti, il Cagliari ha fatto un buon primo tempo e noi eravamo disordinati. Il corto muso non si allena, bisogna semplicemente essere precisi".

Come ha visto il duello di Bartesaghi e Palestra?
"Secondo me in Italia ci sono tanti giovani competenti e Palestra e Bartesaghi ne sono la dimostrazione".

Come mai la decisione di mettere subito Fullkrug? Che emozione è stata essere qui di nuovo?
"Fullkrug ha voluto fortemente il Milan e mi sembrava giusto dargli l'opportunità. Ha dimostrato subito voglia di fare. Sull'emozione... Io sono molto legato al Cagliari e la Sardegna. Normale che ci fosse emozione".

Questa è una vittoria che va oltre i tre punti?
"Non abbiamo iniziato bene, i primi 35 minuti eravamo spenti e il Cagliari attaccava. C'è ancora tanto da migliorare, bisogna capire la partita e giocare bene i momenti. La perfezione non esiste".

Si aspettava questo Cagliari?
"Secondo me il Cagliari ha fatto una bella partita, ci ha creato qualche difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo siamo cresciuti noi ma il Cagliari è una buona squadra e devo fare i complimenti a Pisacane".

Ore 23:24 Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Cagliari, Adopo: "Questa sconfitta fa male perché la prestazione c'è stata" Cagliari, Adopo: "Questa sconfitta fa male perché la prestazione c'è stata"
Milan, Allegri sugli obiettivi: "Primi quattro posti, arrivando a marzo nelle migliori... Milan, Allegri sugli obiettivi: "Primi quattro posti, arrivando a marzo nelle migliori condizioni"
Milan, De Winter sta riscattando la Supercoppa: "Con continuità e fiducia esce il... Milan, De Winter sta riscattando la Supercoppa: "Con continuità e fiducia esce il vero Koni"
Altre notizie Serie A
Bartesaghi braccetto: "Avevo già giocato in questa posizione con il Milan Futuro... Bartesaghi braccetto: "Avevo già giocato in questa posizione con il Milan Futuro in Serie C"
Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, David dal 1' Probabili formazioniSerie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, David dal 1'
Cagliari, Adopo: "Questa sconfitta fa male perché la prestazione c'è stata" Live TMWCagliari, Adopo: "Questa sconfitta fa male perché la prestazione c'è stata"
Milan, Allegri sugli obiettivi: "Primi quattro posti, arrivando a marzo nelle migliori... Milan, Allegri sugli obiettivi: "Primi quattro posti, arrivando a marzo nelle migliori condizioni"
Milan, De Winter sta riscattando la Supercoppa: "Con continuità e fiducia esce il... Milan, De Winter sta riscattando la Supercoppa: "Con continuità e fiducia esce il vero Koni"
Cagliari, mister Pisacane: "C'è rammarico ma dobbiamo continuare così" Live TMWCagliari, mister Pisacane: "C'è rammarico ma dobbiamo continuare così"
Pisacane chiede di far rivedere il mani di Ricci su Kilicsoy: "Non era rigore, devo... Pisacane chiede di far rivedere il mani di Ricci su Kilicsoy: "Non era rigore, devo essere onesto"
Cagliari-Milan, De Winter: "Pretendo sempre tanto da me stesso" Live TMWCagliari-Milan, De Winter: "Pretendo sempre tanto da me stesso"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pisacane chiede di far rivedere il mani di Ricci su Kilicsoy: "Non era rigore, devo essere onesto"
Immagine top news n.1 Com’è andato l’esordio in Serie A col Milan di Niclas Fullkrug
Immagine top news n.2 Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per Fullkrug
Immagine top news n.3 Il Milan si gode Leao, fa esordire Fullkrug e torna in vetta alla classifica: Cagliari battuto 1-0
Immagine top news n.4 Milan, Tare: "Tutti sorpresi dalla forma fisica di Fullkrug. Siamo vigili per il difensore"
Immagine top news n.5 Fiorentina, il primo colpo di Paratici è Manor Solomon: arriva in prestito dal Tottenham
Immagine top news n.6 Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Immagine top news n.7 Marco Ottolini è il nuovo ds della Juventus, lavorerà a diretto riporto di Comolli: l'annuncio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, De Winter sta riscattando la Supercoppa: "Con continuità e fiducia esce il vero Koni"
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, mister Pisacane: "C'è rammarico ma dobbiamo continuare così"
Immagine news Serie A n.3 Pisacane chiede di far rivedere il mani di Ricci su Kilicsoy: "Non era rigore, devo essere onesto"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari-Milan, De Winter: "Pretendo sempre tanto da me stesso"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Leao sul podio dei bomber di Serie A: sette stagioni consecutive con almeno tre reti
Immagine news Serie A n.6 Milan, Leao in gol al primo tiro in porta: "Aspettavo la posizione giusta per concludere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, si stringe col Napoli per Ambrosino: lunedì possibile incontro decisivo
Immagine news Serie B n.2 Modena, in attesa di De Luca si sfoltisce l'attacco: Caso, Mendes e Strizzolo verso l'addio
Immagine news Serie B n.3 Spezia, c'è l'accordo con la Cremonese per Sernicola: arriverà in prestito secco
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, ci siamo per l'arrivo di Dos Santos. Arriva l'indizio sui social
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, secondo colpo di giornata: ha firmato il centrocampista Frigerio
Immagine news Serie B n.6 Il SudTirol cerca l'appoggio dei tifosi: riaperta la campagna abbonamenti. Il comunicato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, non solo Cancellieri per la corsia mancina: spunta anche il nome di Tonetto
Immagine news Serie C n.2 Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Immagine news Serie C n.3 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.5 Lescano in uscita dall'Avellino. L'Union Brescia è il favorito per l'acquisto dell'argentino
Immagine news Serie C n.6 Casarano, rientra il portiere Ferilli: era in prestito alla Vibonese in Serie D
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Roma, Palladino vuole rovinare il ritorno a Bergamo di Gasperini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…