Cagliari, Palestra: "L'atteggiamento non è mai mancato. Mi sento al centro del progetto"
Prima della gara interna contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn l'esterno destro del Cagliari Marco Palestra:
"L'Animo è l'atteggiamento è sempre stato positivo, in alcuni frangenti abbiamo fatto meglio e in altri meno. Devo alla squadra, il mister e i tifosi il mio processio di crescita, mi sento al centro del progetto"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un'ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
