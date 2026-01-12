Live TMW Cagliari, Pisacane: "Abbiamo perso uno scontro diretto ma fa parte del percorso"

20.36 - Dopo la sfida contro il Genoa al "Ferraris", il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

21.04 - Inizia la conferenza stampa di Fabio Pisacane.

Cosa è successo nella ripresa?

"Che abbiamo preso altri due gol. Non è successo niente che mi faccia non dormire stanotte. Sicuramente il risultato. Mi spiace perché la squadra ha fatto anche oggi la partita che doveva fare. In due trasferta abbiamo fatto 36 tiri e solo due gol. Non condanno i miei giocatori. Siamo andati sotto dopo pochi minuti su una lettura facile ed è quello che dobbiamo mettere nel mirino. Abbiamo perso uno scontro diretto ma fa parte del percorso. Non dobbiamo demoralizzarsi ma pensare già a sabato e resettare subito".

Ogni tanto si spegne la lampadina.

"Sono letture tattiche. C'è un errore nel principio della marcatura. Siamo andati avanti a palla libera e abbiamo mancato nell'assorbire il taglio di Colombo. Non si condanna nessuno. Bisogna lavorare ancora di più per migliorare questi errori".

Il cambio di Esposito?

"Il ragazzo viene da una botta importante alla tibia, ha fatto una buona partita ma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Se poi chi entra non lo fa rimpiangere sembra fatto bene. E' stata una scelta tecnica dettata anche da più cose".

Cosa manca al Cagliari?

"Il gol. Essere più cinici. Metterei la firma per fare in due trasferte 15-20 tiri. Concentriamoci sul poco che fanno gli avversari ci puniscono, specialmente ad inizio gara".

Giulini?

"Mi fa piacere quello che ha detto che se il numero uno del club ha questo atteggiamento noi dobbiamo solo ripeterlo. In panchina cerchiamo sempre di essere molto pacati e seguire questa linea".

21.11 - Termina la conferenza stampa di Fabio Pisacane.