Udinese, Kabasele e Kamara in scadenza: quale futuro per i due difensori?

Il netto successo sulla Fiorentina nel match di lunedì ha riportato il sereno in casa Udinese dopo un periodo fatto di sole sconfitte.

Vittoria, quella, contro i Viola che ha visto come protagonisti "particolari" Christian Kabasele, autore del primo gol del match, e Hassane Kamara, rientrato in campo dopo due mesi di stop.

Due nomi che animeranno anche l'estate di calciomercato del club friulano. Il primo, scrive il Messaggero Veneto, perché è in scadenza di contratto e nonostante abbia palesato la sua volontà di rimanere in bianconero non si sono registrati evidenti passi avanti per il rinnovo dell'accordo.

Il secondo, invece, è sempre in scadenza il prossimo 30 giugno ma senza alcun tipo di certezza. Con l'addio a Udine che sembra in ogni caso la via più probabile.