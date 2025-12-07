Cagliari, Pisacane cauto su Palestra: "In Italia si passa in fretta da un estremo a un altro"

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma vinto 1-0 e valido per la 14^ giornata di Serie A.

Le sue emozioni dopo questa vittoria?

"Quando si vince contro una grande squadra come la Roma, le emozioni sono alte. Bisogna essere ottimisti, l'infortunio i Felici è stato una mazzata per il gruppo ma noi vogliamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Speriamo che questo infortunio abbia messo la parola fine al periodo complicato iniziato con l'infortunio complicato".

Cagliari in crescita.

"C'è bisogno di tempo. Non faccio mai riferimento agli alibi, cerco sempre di far vedere la soluzione e mai il problema. Abbiamo fatto la partita che volevamo, anche a fine primo tempo ho detto che eravamo a un centimetro dalla vittoria che volevamo. Dedichiamo la vittoria ai tifosi, che meritano questo successo per la pazienza che hanno avuto e per la passione che ci mettono dentro".

Altra grande partita di Palestra: quanto è importante nel suo sviluppo di calcio e se per lei è già da Nazionale?

"L'ho già detto la settimana scorsa, preferisco concentrarmi sul gruppo e non sul singolo tanto quello che si vede è sotto gli occhi di tutti. Preferisco parlare del Cagliari, che oggi ha fatto una grandissima partita. Questo è quello che posso dire oggi, anche per tenere il ragazzo tranquillo. In Italia facciamo in fretta a passare da un estremo a un altro".

Personalità da Yerri Mina senza Yerri Mina oggi?

"Vale lo stesso discorso fatto per Palestra, mi concentrerei sulla prova dei ragazzi. Rodriguez, come ho detto anche nel pre partita, ha una prospettiva internazionale importante".