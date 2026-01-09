TMW Pablo Mari, addio alla Fiorentina tra gennaio e giugno. Scaduta anche la clausola

Ai titoli di coda l'avventura del difensore spagnolo Pablo Marì alla Fiorentina. Meno di un anno dopo il suo arrivo a titolo definitivo dal Monza, il calciatore spagnolo classe '93 non sembra rientrare nel nuovo progetto tecnico che la società viola ha deciso di varare a partire da questo mese di gennaio. La squadra gigliata guidata da mister Vanoli anche nelle prossime settimane andrà avanti sul solco della difesa a quattro e in questo nuovo assetto tattico non sembra esserci spazio per l'ex centrale di Flamengo, Arsenal e Udinese che da quando è sbarcato a Firenze ha collezionato 24 presenze tra la seconda parte della scorsa stagione e la prima di quella attualmente in corso.

Pablo Marì negli ultimi giorni è stato accostato a diverse società, tra cui Genoa e Cagliari. Ad oggi nessuna trattativa concreta, ma la certezza è che la Fiorentina già in questo mese di gennaio potrebbe darlo via. In caso contrario, infatti, a disposizione del club viola c'era fino alla fine del 2025 una clausola per rinnovare automaticamente il contratto anche per la prossima stagione. Un qualcosa che non è successo e che porta quindi il calciatore a ritrovarsi in scadenza di contratto.

Per il centrale di Valencia sarà quindi addio alla Fiorentina tra gennaio e giugno. Del resto il suo utilizzo nelle ultime settimane parla chiaro: anche a causa di un problemino muscolare nelle ultime cinque partite di campionato ha collezionato solo una manciata di secondi contro la Lazio. L'ultima gara da novanta minuti è stata quella dello scorso 18 dicembre in Conference League contro il Losanna.