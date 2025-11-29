Cagliari, Pisacane: "Fatto cose positive. Cercheremo di avere più malizia"

Dopo la sconfitta allo Stadium contro la Juventus, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Quando hai di fronte la Juve, quando fai qualcosa di buono sembra abbia un peso diverso perché, ad esempio, abbiamo sbagliato una scalata. Non mi sento di condannare la squadra, di fronte avevamo una grande squadra: abbiamo fatto diverse cose buone all'interno della gara e mi concentro su quelle".

Avete comunque mostrato carattere.

"In un futuro vorrei portare a casa qualche complimento in meno e qualche punto in più. Creare le occasioni del secondo tempo mostra il carattere importante: per l'obiettivo che abbiamo, dobbiamo essere così. In alcuni frangenti, dobbiamo avere più malizia ma ripeto, voglio concentrarmi sulle cose positive. La squadra è giovane, si riparte da qui".

Palestra è diventato il valore aggiunto?

"Siamo felici di poter contare su di lui, anche grazie al lavoro del nostro direttore. Il progetto che portiamo avanti è questo. Tra l'altro, il ragazzo non è al 100%, devono sapere che vale sempre quello che fa quotidianamente. Lui è sicuramente un valore aggiunto per noi e per il movimento nazionale".