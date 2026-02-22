Mkhitaryan entra e segna: "Non è solo l'esperienza". Ora il Bodo: "Per il futuro dell'Inter"

"Sono molto felice per me e per la squadra. Non era facile perché il Lecce è una squadra ben organizzata, ma dopo aver segnato siamo riusciti a chiudere la gara. Pensavamo che non avrebbero corso come nel primo tempo. Così abbiamo avuto più spazio e siamo riusciti a sbloccarla, segnando poi il secondo gol". Ha parlato così Henrikh Mkhitaryan nel post-vittoria per 2-0 sul Lecce ai microfoni di Inter TV, dopo aver deciso insieme ad Akanji la trasferta del Via del Mare entrando dalla panchina.

Quanto conta l'esperienza per trovare il gol?

"Non è solo l'esperienza, ma anche la voglia dei giocatori di cercare di sbloccarla. Ognuno deve dare il suo massimo per riuscire a farlo. Oggi l'abbiamo sbloccata abbastanza tardi, ma l'importante è che siamo riusciti a farlo".

Con che spirito arrivate a mercoledì per il ritorno con il Bodo/Glimt in Champions?

"Fondamentale vincere contro il Lecce. Ora abbiamo due giorni per prepararla nel miglior modo possibile. Faremo del nostro meglio per passare il turno, davanti ai nostri tifosi, perché è molto importante per il futuro del nostro club".