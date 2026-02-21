Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese, Calabro: “ provo un sentimento di rabbia per il risultato”

Carrarese, Calabro: " provo un sentimento di rabbia per il risultato"
© foto di FEDERICO SERRA
ieri alle 23:40Serie B
Davide Verduci

Cade ancora la Carrarese, terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Antonio Calabro, che non riesce a far valere la legge dello Stadio dei Marmi contro la corazzata brianzola. In una sfida bloccata e con rari sussulti, gli Apuani si sono infranti contro il muro eretto da Bianco, evidenziando una preoccupante sterilità offensiva proprio nel momento più delicato della stagione. Il cinismo del Monza trasforma una gara tattica in una punizione severissima per i giallazzurri: se la zona retrocessione resta ancora a distanza di sicurezza, il treno Playoff inizia a correre troppo veloce per questa Carrarese. Servirà ben altro piglio nelle prossime uscite per non trasformare questo finale di campionato in un anonimo cammino di metà classifica. Il pubblico dei Marmi mastica amaro, in attesa di quel guizzo che oggi è mancato totalmente.

Queste le parole di un Calabro amareggiato dal risultato ai microfoni dell'ufficio stampa del club: “provo un sentimento di rabbia per il risultato. Nonostante una defezione pesante dell’ultimo minuto come quella di Schiavi, i ragazzi hanno interpretato un’ottima gara, e non era semplice considerando che abbiamo dovuto cambiare il nostro piano gara. Ad ogni modo, ho ricevuto delle ottime risposte, compreso dallo stesso Parlanti, che ha disputato una partita di personalità e non era semplice al cospetto di una formazione di questo livello.
Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari con i nostri avversari, mentre nella seconda frazione di gioco siamo stati fortemente penalizzati dagli episodi, che ci hanno girato contro anche oggi, contro una squadra già qualitativamente molto forte e difficile da affrontare, come il Monza.”

Il tecnico dei toscani ha proseguito così la sua intervista: “comunque, non sono preoccupato per la carenza di reti dell’ultimo periodo perché come ho già detto, e come si è visto anche oggi, riusciamo con facilità a creare occasioni pericolose e sono certo che presto ritroveremo la via del goal. Nella ripresa ho provato ad inserire forze fresche come Distefano e Rubino, tentando di sfruttare gli interspazi, grazie alle loro caratteristiche, cercando di dare ancor meno punti di riferimento agli avversari negli ultimi trenta metri, e credo che questa mossa abbia pagato perché abbiamo continuato ad avere una netta pericolosità quando attaccavamo, non trascurando, al contempo, la forza fisica e la presenza che sempre abbiamo mantenuto anche all’interno dell’area di rigore. Per quanto riguarda le condizione di Schiavi, posso aggiungere che la risonanza magnetica non ha dato evidenza di lesioni muscolari perciò valuterò giorno dopo giorno le sue condizioni, cercando di recuperarlo il prima possibile.”

