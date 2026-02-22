Condò: "Lazio in stagione di transizione, Sarri sta facendo scrutini sui calciatori"

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato lo 0-0 tra Cagliari e Lazio andato in scena all’Unipol Domus.

“La partita è stata rock solo nel finale - ha spiegato - quando la Lazio ha attaccato con decisione per provare a vincerla. Per lunghi tratti entrambe hanno cercato la verticalità. Nel primo tempo è andato meglio il Cagliari, poi la gara è diventata più equilibrata”.

Secondo Condò, il pareggio conferma il momento dei biancocelesti: “Per la Lazio è una stagione di transizione. Non vedo possibilità di rimontare le prime otto e quindi di rientrare in corsa per l’Europa”.

Il giornalista ha poi aggiunto una riflessione più ampia: “Credo siano in corso degli scrutini sui giocatori, per capire chi potrà essere utile nel futuro del club”. Una chiave di lettura che apre scenari sul progetto tecnico biancoceleste e su un finale di stagione che potrebbe diventare laboratorio in vista della prossima annata.