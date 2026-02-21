Udinese, Runjaic: "Zaniolo forte, ma non è ancora 'freddo'". E svela quando torna Kamara

"Kamara non verrà con noi a Bologna, anche se sta migliorando si sta allenando di nuovo individualmente. Ha subito un infortunio per il quale serve tempo per recuperare, bisogna vedere i carichi di lavoro giusto". Questo il punto dell'infermeria proposto da Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, in conferenza stampa a due giorni dallo scontro diretto quasi contro il Bologna, a giudicare dalla classifica.

"Siamo ottimisti che possa unirsi al gruppo da settimana prossima, dobbiamo essere sicuri che sia il momento giusto. E' un'opzione in più a sinistra, per aumentare la concorrenza, fare allenamenti più intensi, è importante avere due giocatori pronti nella stessa posizione". Hassane Kamara, terzino sinistro dell'Udinese, ha saltato le ultime quattro partite in bianconero (Verona, Roma, Lecce e Sassuolo) ed è indirizzato a mancare anche lunedì con il Bologna per cercare di risolvere completamente il fastidio muscolare che lo ha messo ko a fine gennaio.

Dopo l'infortunio di Davis, l'Udinese ha manifestato qualche difficoltà di troppo in attacco e il tecnico dell'Udinese ha replicato: "Possiamo fare meglio in attacco, ma nelle ultime due gare non abbiamo difeso bene", ha riconosciuto. Aggiungendo sulle alternative: "Gueye è uno dei ragazzi che sta crescendo, nella metà campo avversaria non si fa problemi a tirare, in allenamento fa molto bene, forse è il migliore con Davis, però poi la partita è un'altra cosa, bisogna prendere le decisioni giuste".

"Davis è titolare all'Udinese oggi, ma non lo è da tanto, ci siamo concentrati soprattutto sull'aspetto fisico e lo abbiamo avuto a disposizione per più tempo, ma gli infortuni fanno parte della sua storia. Per fortuna - ha proseguito - lo abbiamo perso un mese solo, altre volte è stato fuori molto di più", ha analizzato coach Runjaic a proposito dello stop del bomber inglese. E su Nicolò Zaniolo: "È un giocatore molto forte, ma a volte non è ancora abbastanza freddo nel momento decisivo. Ogni giocatore deve allenarsi per prendere la decisione migliore e dipende dalle caratteristiche di ogni giocatore".