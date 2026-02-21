TMW Lazio, esami immediati per Rovella: si teme la frattura della clavicola, le ultime

Doveva essere la serata del rilancio, si è trasformata nell’ennesima battuta d’arresto. Nicolò Rovella è stato costretto ad abbandonare il campo dopo circa un’ora di gioco durante Cagliari-Lazio, terminata senza reti, a causa di un problema alla spalla.

Per il centrocampista biancoceleste si trattava della prima partenza da titolare dal derby di settembre, un rientro atteso a lungo e sottolineato anche nelle dichiarazioni prepartita. Un’occasione importante, però, durata appena 60 minuti prima del nuovo stop forzato, che ha lasciato grande amarezza sia nel giocatore che nello staff tecnico.

Come raccolto dalla nostra redazione, Rovella è stato subito sottoposto a esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio. Filtra preoccupazione in casa Lazio: non è esclusa, infatti, una possibile frattura alla clavicola. In attesa di un responso ufficiale, resta la sensazione di un’altra occasione sfumata per un giocatore che fatica a trovare continuità proprio nel momento del rientro.