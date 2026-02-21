Palo, rete annullata e finale in 10 uomini. Buon Cagliari, ma niente gol: 0-0 con la Lazio

Entrambe erano reduci da una sconfitta, per cui già tornare a muovere la classifica può far tornare il sorriso. Ma Cagliari e Lazio devono accontentarsi di un punto a testa. In Sardegna i padroni di casa producono di più, colpiscono un palo nel primo tempo con Ze Pedro, si vedono annullare un gol nella ripresa per fuorigioco di Palestra, chiudono anche in dieci per l'espulsione di Mina. Ma non trovano il gol. E non ci riesce neanche la formazione di Sarri, a cui il pari - per quanto s'è visto in campo - può star bene. Con questo punto il Cagliari sale a quota 29, la Lazio a 34 e perde un'altra posizione: ora è nona, dopo il successo di ieri del Sassuolo.

Possesso Lazio, ma Cagliari al palo

Pisacane sorprende, cambiando assetto e vara una sorta di 4-3-3 con Palestra alto a destra. Sarri rispolvera Rovella e Belahyane, rivoluzionando il centrocampo. E il canovaccio della partita è chiaro fin dall'inizio: la Lazio prova a tenere il pallino del gioco, il Cagliari tiene alta l'attenzione e prova a colpire in verticale. E la prima palla-gol è dei padroni di casa, che colpiscono dopo meno di un quarto d'ora il palo con Ze Pedro, su sviluppo di calcio d'angolo battuto da Esposito. E poco dopo è Adopo a essere imbeccato in area di rigore, ma il suo clpo di testa finisce largo.

Regna l'equilibrio

Le due squadre si equivalgono, anche sul lato Lazio arriva qualche occasione, con Taylor che sfrutta un assist di Zaccagni e fa partire un tiro-cross insidioso, u cui Caprile è bravo a mettere i pugni. Anche Esposito sale in cattedra, tra i più ispirati nel finale di prima frazione: bell'anticipo su Romagnoli e destro secco che sorvola la traversa di un soffio. Da registrare anche un infortunio in casa Cagliari: Mazzitelli si ferma per un problema muscolare, al suo posto Idrissi. E il primo tempo si chiude a reti bianche.

Ripresa noiosa

Lo spartito rimane lo stesso nel secondo tempo. La prima conclusione stavolta è di marca biancoceleste: un destro di Taylor dai sedici metri bloccato da Caprile. Poco dopo un'altra brutta notizia per Rovella: tornato oggi titolare, si ferma al 58' per un altro problema fisico (al suo posto Cataldi). Al 68' Palestra trova il gol dopo un bell'attacco alla profondità, ma si alza la bandierina: fuorigioco dell'esterno destro rossoblù. Anche dopo la girandola di cambi non si alza il ritmo. Anzi, cala con l'espulsione di Mina per doppio giallo. A parte una conclusione di Idrissi deviata in angolo da Provedel e una di Cataldi bloccata da Caprile, succede poco. E così lo 0-0 tiene fino alla fine.