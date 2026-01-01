Borghi: "Cagliari, centrato l’obiettivo. Per la Lazio campionato ponte verso la Coppa Italia"

Negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha commentato lo 0-0 tra Cagliari e Lazio andato in scena all’Unipol Domus.

“Il Cagliari doveva raddrizzarsi e ha centrato l’obiettivo – ha spiegato –. Era in emergenza, ma Palestra ha fatto una buona partita. Per la Lazio il campionato è quasi una preparazione alla Coppa Italia. La risposta però c’è stata: la squadra è cresciuta dentro la gara. È un pareggio che non scontenta nessuno”.

Borghi si è poi soffermato sul lavoro di Maurizio Sarri: “Sappiamo quanto abbia bisogno di caratteristiche funzionali al suo gioco. È stato bravo anche a snaturarsi, lavorando sulla fase difensiva. La Lazio è andata alla deriva in alcuni momenti della stagione, ma dietro c’è sempre stata”.

Infine un passaggio sul mercato e sugli infortuni: “L’estate non ha portato rinforzi, l’inverno ha portato solo uscite. Anche l’assenza di Romagnoli ha pesato, anche se ora la situazione sembra rientrata", ha concluso.