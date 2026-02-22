Fabregas sulle pressioni per il Como: "Leggerezza 0%, vogliamo fare grandi gare per vincere"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo aver battuto per 2-0 la Juventus a Torino. Queste le sue dichiarazioni sulle pressioni ai danni dei suoi ragazzi:

È più facile giocare senza pressione?

"Tu pensi veramente che non vogliamo vincere tutte le partite? Non abbiamo l’obbligo di certi risultati ma lavoriamo per farlo. Se oggi non avessimo vinto saremmo tornati a casa delusi. Capisco la domanda ma i giocatori sanno la pressione, sanno che sono in una lega in cui vincere. Da fuori si percepisce che per noi non è importante vincere, ma per noi è importantissimo vincere. Dobbiamo avere una nostra identità, essere pazienti in certe cose, ma il nostro obiettivo è vincere che abbiamo tanta pressione. Leggerezza 0%, vogliamo sempre fare la grande gara per i 3 punti".

Rileggi qui tutte le parole di mister Fabregas!