Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"

Oggi alle 22:49
Alessandra Stefanelli

Si interrompe dopo due vittorie consecutive la striscia positiva della Pergolettese, battuta di misura sul campo dell’Alcione Milano. Al termine della gara, il tecnico gialloblù Mario Tacchinardi ha analizzato la prestazione senza troppi rimpianti.

"Abbiamo disputato un ottimo primo tempo e avremmo meritato il vantaggio. L’Alcione è una squadra difficile da impensierire quando riesce a sbloccare il risultato, anche per l’atteggiamento che ha. Dovevamo fare meglio nell’azione del gol subito, l’avevamo studiata in settimana. Peccato, perché la prestazione c’è stata".

Il tecnico ha poi evidenziato luci e ombre: "Nota positiva la prova di Roversi, mentre quella negativa riguarda i cambi nella ripresa, che non hanno inciso come mi aspettavo. Dobbiamo ripartire dal primo tempo: è stato di grande livello e raramente l’Alcione è stato messo così in difficoltà".

Tacchinardi ha sottolineato anche le difficoltà tattiche della gara: "Quando affronti una squadra che difende con undici uomini dietro la linea della palla servono qualità precise. Noi ci abbiamo provato, senza riuscirci, ma non dimentichiamo che di fronte avevamo una formazione d’alta classifica che merita il posto che occupa".

Infine, uno sguardo al futuro: "Nessuna partita vale più delle altre, dobbiamo preparare ogni gara come una finale. Ci sono ancora 30 punti a disposizione per noi e per le nostre concorrenti. Se mettiamo in campo l’applicazione e la determinazione viste nel primo tempo, possiamo giocarcela con tutti".

