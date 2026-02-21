Rovella si è fermato un'altra volta: quante partite ha saltato da quando gioca nella Lazio

Maledizioni infortuni per Nicolò Rovella, costretto questa sera a uscire dopo 60 minuti per un problema alla spalla, proprio nel match che lo vedeva tornare titolare dal derby di settembre. Un rientro dal primo minuto atteso per mesi, commentato a tutte le emittenti nel pre e subito macchiato però da un nuovo stop. L’episodio riporta l’attenzione su un dato che pesa più di ogni altro: le partite saltate da quando veste la maglia della Lazio, l'estate 2023, quando venne acquistato in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro.

Il conto è significativo. Nella stagione 2023/24 la pubalgia lo ha costretto a saltare 11 partite. Nel 2025/26, l’infiammazione più grave alla stessa zona lo ha tenuto fuori per 14 gare, a cui si aggiunge l'unica assenza del 2024-2025. In totale fanno 26 match saltati solo per i problemi più rilevanti, senza considerare gli stop più brevi che non hanno comportato gare ufficiali perse.

Questo numero spiega meglio di qualsiasi analisi la difficoltà nel trovare continuità nella capitale. In questa stagione, del resto, Rovella ha collezionato appena 9 presenze per 402 minuti complessivi e 1 assist. Ogni tentativo di rilancio è stato frenato da un nuovo intoppo fisico, e neanche l'intervento chirurgico dello scorso novembre sembra aver risolto del tutto i problemi. Come se non bastasse, a Cagliari di traverso ci s'è messa pure la sfortuna, visto l'infortunio alla spalla e non di natura muscolare. Una vera e propria maledizione per il centrocampista classe 2001.