Live TMW Cagliari, Pisacane: "Peccato per i quarti, ma questa prova sia un punto di partenza"

Al termine dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli, il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, interverrà nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.41 - Inizia la conferenza stampa.

È stata dura dal punto di vista emozionale dopo i tanti rigori. Con i cambi siete cresciuti.

"È normale che quando partono 4-5 giocatori alla prima partita stagionale qualcosa paghi. Poi avevamo una squadra scudettata davanti. Resta l'amaro in bocca di non aver centrato il passaggio del turno, che era l'obiettivo. Resta la prestazione e l'aver visto ragazzi del 2005 che hanno fatto una buona prova. Resta la delusione di non aver raggiunto i quarti."

Che messaggio porta dallo spogliatoio?

"Dopo non aver vinto per due mesi, è importante non essere banali. Vi dico le stesse cose che ho detto ai ragazzi: è un punto di partenza, ma quando non vinci devi fare qualcosa in più."



È mancata un po' di esperienza?

"È normale, però vorrei mettere l'accento sul fatto che non perdiamo per mancanza di esperienza. Abbiamo deciso di portare avanti un progetto tecnico di questa natura, quindi niente alibi. I ragazzi seguono alla lettera ciò che gli si chiede; è solo una questione di tempo."

Cosa vi manca per passare dai complimenti ai punti?

"Sembra banale, ma fare un gol in più degli altri. Quando si prendono gol, ci sono sempre degli errori. Abbiamo ricevuto pochi tiri in porta e preso gol nel primo tempo. Le distrazioni si pagano a caro prezzo. Quindi bisogna, oltre a fare qualche gol in più, anche prenderne qualcuno in meno."

Il Napoli vi ha costretto a restare nella vostra metà campo?

"No, è stata una nostra scelta. Li aspettavamo per poi iniziare la pressione a centrocampo."

20.49 - Termina la conferenza stampa.