Venezia, Duncan: "Affrontiamo una squadra fortissima, ma vogliamo dare continuità"
Le parole del centrocampista del Venezia Alfred Duncan ai microfoni di Sportmediaset nel prepartita della partita contro l'Inter valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa:
"Oggi è una delle partita più emozionanti, ci torno quasi ogni anno. È un bel segnale, vuol dire che c'è una crescita che mi dà orgoglio. Siamo consapevoli dell'avversario che affrontiamo, una squadra fortissima a prescindere da chi gioca, ma il Venezia sta crescendo e dobbiamo dare continuità alle prestazione, poi alla fine della gara faremo i conti".
