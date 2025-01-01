Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Venezia, Duncan: "Affrontiamo una squadra fortissima, ma vogliamo dare continuità"

Venezia, Duncan: "Affrontiamo una squadra fortissima, ma vogliamo dare continuità"
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 20:52Serie A
Matteo Selli

Le parole del centrocampista del Venezia Alfred Duncan ai microfoni di Sportmediaset nel prepartita della partita contro l'Inter valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa:

"Oggi è una delle partita più emozionanti, ci torno quasi ogni anno. È un bel segnale, vuol dire che c'è una crescita che mi dà orgoglio. Siamo consapevoli dell'avversario che affrontiamo, una squadra fortissima a prescindere da chi gioca, ma il Venezia sta crescendo e dobbiamo dare continuità alle prestazione, poi alla fine della gara faremo i conti".

