Il primo di Diouf in Italia: l'Inter sblocca il match di Coppa Italia contro il Venezia
Andy Diouf trova il primo gol della sua avventura in Italia nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Venezia. L'Inter trova la rete del vantaggio con una bella incursione di Frattesi, che serve l'assist in area al centrocampista francese ed è 1-0 al Meazza.
