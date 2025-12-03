Napoli, Ambrosino: "Conte ci teneva tanto a me e Vergara, ci tiene in considerazione"

Giuseppe Ambrosino, protagonista nella notte di Coppa Italia, ha commentato in conferenza stampa la sofferta vittoria del Napoli contro il Cagliari, arrivata solo ai calci di rigore e valso l’accesso ai quarti di finale. L’attaccante cresciuto nel vivaio azzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato e per la prestazione personale: “Siamo molto contenti, sia per la partita che per il passaggio del turno. Io e Antonio (Vergara) abbiamo fatto una buona gara. Il mister ci teneva particolarmente e siamo riusciti a portare a casa il risultato nonostante le difficoltà”.

Per Ambrosino scendere in campo al Diego Armando Maradona ha un valore speciale: “Per noi napoletani giocare qui è un di più. Sono molto contento e spero che con l’impegno ci saranno altre occasioni”. L’emozione, però, lascia spazio anche alla consapevolezza di far parte di un percorso più grande: “Stare nel Napoli, accanto a compagni così importanti e un allenatore come Conte, è motivo di orgoglio. Per noi giovani può essere solo un vantaggio”.

Schierato sull’esterno sinistro, Ambrosino non si pone limiti: “A prescindere da dove il mister deciderà di impiegarmi, darò sempre il massimo”. Una disponibilità totale che rispecchia l’atmosfera positiva respirata nello spogliatoio: “Il mister tiene in considerazione tutti. Io, come Vergara, daremo sempre tutto in allenamento. Poi spetta a lui scegliere chi mandare in campo”.