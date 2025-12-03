Marcus Thuram: "Siamo tutti leader. E' questa la forza dell'Inter"

Ai microfoni di Inter TV, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia contro il Venezia, gara che regalerà l'accesso ai quarti di finale della competizione.

"Affronteremo la sfida come le altre competizioni. Noi siamo l'Inter. Dobbiamo fare il meglio che possiamo e lo faremo anche stasera. Abbiamo preparato la partita al meglio. Con loro abbiamo giocato anche lo scorso anno ed è stata complicata. Sarà uguale oggi. Tutti i giocatori sono importanti. Tutti hanno un ruolo super importante, noi ci aiutiamo e siamo tutti leader, questa è la forza dell'Inter".