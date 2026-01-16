Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 14:27Serie A
Ivan Cardia

“Il centrocampo ha la priorità sul mercato”. Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, indica in maniera molto chiara in quale reparto la società si muoverà nei prossimi giorni: “Abbiamo perso Deiola e Folorunsho che sono per noi titolarissimi. Sappiamo dove intervenire e non saranno scelte casuali. Sono sempre in contatto con la società e ci confrontiamo continuamente. Non stravolgeremo la rosa".

A proposito di centrocampo, ieri il Cagliari ha salutato ufficialmente Marko Rog, che sette anni e parecchi infortuni dopo ha risolto consensualmente con la società il proprio contratto: “Siamo stati prima compagni di squadra e ora lui era un mio giocatore - ha detto Pisacane -. Ci tengo a salutarlo. L’ho accolto quando è arrivato a Cagliari. Doti tecniche e umane incredibili.

Per noi era un lusso quando è arrivato qui, purtroppo non ha fatto la carriera che avrebbe meritato a causa dei tanti infortuni. Sono stato fortunato ad averlo avuto come compagno e come suo allenatore".

La conferenza stampa di Pisacane alla vigilia di Cagliari-Juventus.

