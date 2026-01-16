Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."

“Il centrocampo ha la priorità sul mercato”. Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, indica in maniera molto chiara in quale reparto la società si muoverà nei prossimi giorni: “Abbiamo perso Deiola e Folorunsho che sono per noi titolarissimi. Sappiamo dove intervenire e non saranno scelte casuali. Sono sempre in contatto con la società e ci confrontiamo continuamente. Non stravolgeremo la rosa".

A proposito di centrocampo, ieri il Cagliari ha salutato ufficialmente Marko Rog, che sette anni e parecchi infortuni dopo ha risolto consensualmente con la società il proprio contratto: “Siamo stati prima compagni di squadra e ora lui era un mio giocatore - ha detto Pisacane -. Ci tengo a salutarlo. L’ho accolto quando è arrivato a Cagliari. Doti tecniche e umane incredibili.

Per noi era un lusso quando è arrivato qui, purtroppo non ha fatto la carriera che avrebbe meritato a causa dei tanti infortuni. Sono stato fortunato ad averlo avuto come compagno e come suo allenatore".

La conferenza stampa di Pisacane alla vigilia di Cagliari-Juventus.