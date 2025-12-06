Cagliari-Roma, i convocati di Pisacane: tornano in squadra Folorunsho e Palestra
Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, per la partita di domani contro la Roma, valida per la 14ª giornata di Serie A e che si giocherà alla Unipol Domus alle ore 15. Assenti a Napoli in Coppa Italia, rientrano tra i convocati Michael Folorunsho e Marco Palestra.
Assenti per infortunio Belotti, Zé Pedro, Mazzitelli, Mina e Felici. Quest'ultimo a causa della rottura del legamento crociato ha terminato la stagione.
PORTIERI: Caprile, Ciocci, Radunovic
DIFENSORI: Di Pardo, Idrissi, Luperto, Obert, Palestra, Pintus, Rodriguez, Zappa
CENTROCAMPISTI: Adopo, Cavuoti, Deiola, Folorunsho, Gaetano, Liteta, Prati, Rog
ATTACCANTI: Borrelli, Esposito, Kiliçsoy, Luvumbo, Pavoletti
