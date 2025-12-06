L'Inter chiude la partita con 10 minuti d'anticipo: Calhanoglu cala il tris in faccia al Como
TUTTO mercato WEB
Con dieci minuti d'anticipo l'Inter chiude virtualmente la partita contro il Como. E lo fa con la rete di Hakan Calhanoglu. Giocata d'alto livello di Barella, con il tacco per Lautaro. Palla per Mhkitaryan, appoggio poi per il turco che, dalla sua mattonella, trova l'angolo più dolce. 3-0 al Meazza.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
3 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
4 Fiorentina sempre più in crisi: Kean voleva tirare il rigore. E non ha esultato al gol di Mandragora
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile