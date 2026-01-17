TMW
Cagliari, Zappa salta la Juve all'ultimo. Sarà premiato prima della gara per le 200 presenze
Al termine del riscaldamento della squadra, Gabriele Zappa riceverà dall’Amministratore Delegato del Cagliari Calcio, Stefano Melis, una maglia celebrativa per le sue 200 presenze in rossoblù (traguardo raggiunto in Cremonese-Cagliari). Il difensore non sarà in campo contro la Juventus a seguito di un affaticamento muscolare alla coscia destra avvertito in rifinitura.
UN INGRESSO IN CAMPO SPECIALE
I calciatori e gli ufficiali di gara saranno accompagnati in campo dai bambini delle comunità per minori del territorio, che operano nello specifico a Cagliari e hinterland. Si tratta di Domus de Luna, Le Mille e una Favola, Centro di accoglienza San Vincenzo, Caritas.
