TMW Fiorentina, dialoghi serrati col Cagliari: saltato Zappa, si lavora ad uno scambio di attaccanti

Dialoghi serrati in questo finale di calcio mercato tra la Fiorentina e il Cagliari. Nelle scorse ore le due squadre stavano discutendo per un trasferimento di Gabriele Zappa, che alla fine sembra però destinato a rimanere in Sardegna.

I colloqui tra le due parti, tuttavia, non si sono esauriti e negli ultimi minuti stanno provando a montare uno scambio che porterebbe in rossoblù Christian Kouamé e Zito Luvumbo a fare il percorso inverso e trasferirsi in Toscana.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, lo scambio per i due attaccanti africani sarebbe più che un'ipotesi. L'angolano del Cagliari resta tra i nomi più chiacchierati in questo rush finale, richiesto in Italia da Fiorentina, Lecce, Pisa e Parma, in Turchia dal Besiktas e in Spagna dal Maiorca.