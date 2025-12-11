Cairo: "Ecco cosa mi aspetto da Petrachi. Mercato? Ad oggi non ha dato i frutti sperati"

"Cosa mi aspetto da Petrachi? Memore di quei nove anni e mezzo in cui è già stato qui, mi aspetto giocatori giovani da formare con potenziale. Serve quell'occhio che ti consenta di individuare giocatori con potenziale. Poi che con mister Baroni abbia un rapporto in simbiosi e di collaborazione e sintonia. E poi che trasmetta alla squadra carica e voglia". Parla così Urbano Cario, nel giorno della presentazione di Gianluca Petrachi come nuovo ds del Torino.

Tra i vari temi affrontati dal numero uno del club (qui le dichiarazioni integrali), anche i possibili errori commessi e la possibilità di inserire nuove figure in società: "Pensi costantemente a come migliorare, in qualsiasi attività, e cerchi di metterlo in pratica. Ma pensiamo anche alle cose positive, non siamo arrivati in Europa ma abbiamo fatto campionati di buon livello e l'abbiamo mancata per un soffio. Abbiamo reso il Filadelfia un luogo accogliente per i giocatori, possono stare lì tutta la giornata anche mangiando, facendo le cure o andando in palestra. E poi abbiamo costruito il Robaldo, a breve sarà pronto e già adesso è utilizzato dalle squadre giovanili. Lo scorso anno abbiamo vinto i campionati U17 e U18 con ragazzi di prospettiva, in tanti hanno esordito in Serie A. Stiamo mantenendo la categoria Serie A da 14 anni come solo dieci squadre. Organigramma? Abbiamo fatto molto, qui abbiamo Innocenti che ha attività ticketing e digitale con buoni risultati. Abbiamo tante figure che stanno facendo bene, c'è uno scouting ricco di persone e Petrachi li utilizzerà al meglio: se dovremo potenziarci, per me non è un problema. L'importante è trovare le persone giuste".

Di solito paga l'allenatore, ora ha pagato il ds: evidentemente non ha funzionato il mercato...E' questa la motivazione?

"La campagna acquisti, ad oggi, non ha dato i frutti sperati. Ma non vuol dire che questi giocatori non possano darti risultati e fare buone partite. Alcuni hanno avuto infortuni, poi ti aspetti di più perché hai anche speso. Mi aspetto che tirino fuori il potenziale e che ci diano buoni risultati"