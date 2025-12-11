TMW Fabrizio Corsi sulla Fiorentina: "Niente a che vedere con l'ultimo posto. La paura però..."

A margine del pranzo di Natale svolto oggi in casa Empoli, il numero uno del club toscano, Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla drammatica situazione sportiva che sta vivendo la Fiorentina in Serie A:

"Sono dispiaciuto, ma non riesco a capire dall'esterno. Per questo non mi addentro. Di sicuro è molto difficile vivere l'ambiente di Firenze con una situazione così difficoltosa. Ci sono ambienti che sono abituati a lottare per certi traguardi, non Firenze e non la Fiorentina che ha una rosa che sul piano tecnico non ha che spartire con la posizione che ricopre attualmente in classifica. La paura, però, ti toglie tanto. Che è la cosa più difficile da superare".