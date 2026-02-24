Cairo: "La contestazione non aiuta ma ora penso a risolvere i problemi del Torino"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Sky Sport dopo la conferenza stampa odierna, tornando sulla scelta di esonerare Marco Baroni per affidare la panchina a Roberto D'Aversa:

A inizio anno l'obiettivo non poteva essere la salvezza...

"Sicuramente no, avevamo obiettivi diversi ma in questo momento siamo in una situazione di classifica non buona. Ho dovuto esonerare Baroni con cui c'era un ottimo rapporto e che ho visto lavorare con impegno, ma serviva un cambiamento, così ho optato per D'Aversa che seguivo da molto tempo. L'ho visto fare molto bene a Parma con due promozioni e due campionati di buonissimo livello, mi piace il suo temperamento".

Vista anche la contestazione che va avanti, sente un senso di responsabilità verso l'ambiente?

"Io oggi devo pensare al bene del Torino, a fare le cose per il Torino, a sistemare i problemi che ci sono stati. La contestazione non aiuta ma noi dobbiamo essere concentrati nel risolvere i problemi".

L'obiettivo quindi è la salvezza?

"L'obiettivo è fare partita per partita, cercando di fare i punti che servono. Poi vedremo dove saremo".