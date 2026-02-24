Torino, Cairo e la cessione del club: "Un anno fa ho dato la disponibilità. Non ho ricevuto offerte"

Nella sua conferenza stampa di oggi, nella quale è stato presentato Roberto D'Aversa come nuovo allenatore, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato anche della possibilità di cedere la società: "Io presidente del Toro da qui a un anno? Ho detto un anno fa che ero disponibile a vendere a uno più bravo e disponibile di me per fare investimenti. Ad oggi, non ho avuto offerte. Ho dato pubblicamente disponibilità, ma nessuno è arrivato con un'offerta. Più che dire pubblicamente che sono disponibile a considerare una vendita, non so come fare".

Cosa ne pensa della contestazione?

"Vedo e sento la contestazione, bisogna fare le cose con responsabilità: quando sei presidente di una società importante come il Toro, bisogna spegnere il fuoco. È la cosa che devo fare.

Tutto il resto è relativo, io nelle difficoltà sono abituato a trovare in me tutte le mie possibili risorse: non mi dà scoramento, ma maggiore determinazione. Poi ripeto, ho una responsabilità importante di fronte a un milione di tifosi che amano il Toro. Devo onorare questo impegno quando le cose vanno male o quando vanno bene. Ricordo che con Juric per due volte ci siamo giocati l'Europa, è successo solo tre anni fa. Non buttiamo tutto in maniera poco costruttiva, non aiuta".