Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Calcagno: "Sensazioni positive da Malagò e Abete. Ci sarà coinvolgimento di un ex giocatore"

Calcagno: "Sensazioni positive da Malagò e Abete. Ci sarà coinvolgimento di un ex giocatore"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 18:15Serie A
Simone Bernabei

Il presidente dell'AIC Umberto Calcagno ha parlato dopo gli incontri odierni, al fianco dell'Assoallenatori, con i candidati alla presidenza della FIGC Giovanni Malagò e Giancarlo Abete: "Sensazioni positive, abbiamo condiviso gli aspetti importanti di ciò che si dovrà fare. Sia riguardo al club Italia, sia sul coinvolgimento nella parte apicale di un ex calciatore che abbia un ruolo importante, poi tutta la situazione dei vivai nazionali. Non occorre ripetere i ragionamenti fatti in queste settimane, bisogna cercare di avere una regia unica federale che possa metterci tutti insieme per capire come affrontare i problemi".

Voi come Assocalciatori avete presentato una vostra lista di priorità?
"A noi la lista della spesa non piace molto come modalità di interlocuzione. I problemi sono conosciuti ed è ben chiaro cosa si dovrebbe fare. Secondo me l'aspetto che abbiamo evidenziato oggi e a cui teniamo è che la parte tecnico-sportiva è legata a quella economica. Serve rivitalizzare il mercato interno, cercando di dare a Lega Pro e Serie B una nuova centralità. Abbiamo un esempio recente di ragazzi che si trovano quasi per caso in campo e che poi riescono a fare figure molto buone. Si parla di redistribuzione delle risorse, riuscissimo a fare bene questo lavoro anche il mercato interno ne avrebbe giovamento".

C'è disponibilità nell'avere un ex calciatore in ruoli apicali?
"Certo, da parte di entrambi. E' una necessità".

Avete già individuato nomi?
"No, anche perché bisogna prima capire il tipo di ruolo. In base a quello poi si sceglieranno le persone più adatte. E' un'esigenza già avvertita, quella dell'avere un punto di riferimento per i calciatori, il mister e per le scelte tecnico-sportive del club Italia. Con Vialli e Buffon c'è stata una implementazione, ora bisogna fare un ulteriore passo perché un profilo forte aiuterebbe anche il prossimo presidente".

Del possibile ripescaggio dell'Italia cosa pensa?
"Un argomento che preferisco non affrontare, non credo sia all'ordine del giorno, non mi risulta ci sia qualcosa sul tavolo".

Quali saranno le prossime mosse?
"Faremo i nostri passaggi interni, sapendo che poi dovranno essere convocati i nostri 52 delegati perché spetterà a loro votare. Ci sentiremo ancora, l'interlocuzione è stata molto piacevole, si respira un'aria che non è di contrapposizione ma di approfondimento e che porterà giovamento a prescindere da chi sarà il prossimo presidente federale".

Articoli correlati
Calcagno (AIC): "Tanti fraintendimenti sul fondo di fine carriera. Ecco come stanno... Calcagno (AIC): "Tanti fraintendimenti sul fondo di fine carriera. Ecco come stanno le cose"
Calcagno e la proposta di Spalletti: "Gli obblighi non sono mai serviti. Non è tutto... Calcagno e la proposta di Spalletti: "Gli obblighi non sono mai serviti. Non è tutto da buttare"
Calcagno: “Malagò? Il nome conta meno dei contenuti. Albertini o Tommasi ottimi candidati,... Calcagno: “Malagò? Il nome conta meno dei contenuti. Albertini o Tommasi ottimi candidati, ma...”
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Kean ha lavorato ancora a parte. Differenziato anche Parisi e Fortini... Fiorentina, Kean ha lavorato ancora a parte. Differenziato anche Parisi e Fortini
Il machiavellico Zoff: "Italia al posto dell'Iran? Non è molto sportivo, ma l'utile... Il machiavellico Zoff: "Italia al posto dell'Iran? Non è molto sportivo, ma l'utile è utile..."
Il prof. Castellacci: "Le società dicano la verità sugli infortuni. E non diamo colpa... Il prof. Castellacci: "Le società dicano la verità sugli infortuni. E non diamo colpa ai medici"
Calcagno: "Sensazioni positive da Malagò e Abete. Ci sarà coinvolgimento di un ex... TMWCalcagno: "Sensazioni positive da Malagò e Abete. Ci sarà coinvolgimento di un ex giocatore"
Caso escort, le parole di Pedersen: "Non sono coinvolto, ho già dato mandato ai miei... Caso escort, le parole di Pedersen: "Non sono coinvolto, ho già dato mandato ai miei legali"
Abete dopo l'incontro con AIC e AIAC: "Incontro diretto: dare peso ai contenuti più... TMWAbete dopo l'incontro con AIC e AIAC: "Incontro diretto: dare peso ai contenuti più che alle persone"
Abodi sull'Italia ai Mondiali, Malagò parla con allenatori e calciatori: le top news... Abodi sull'Italia ai Mondiali, Malagò parla con allenatori e calciatori: le top news delle 18
Giroud pazzo di Rabiot: "Leader naturale, è un top per il Milan. E amo Leao" Giroud pazzo di Rabiot: "Leader naturale, è un top per il Milan. E amo Leao"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine top news n.1 Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"
Immagine top news n.2 Buonfiglio: "Italia al posto dell'Iran? Mi sentirei offeso, il Mondiale va meritato"
Immagine top news n.3 Lo scopritore di Motta: "Era timido, non voleva uscire dalla porta. A Novara si mangiano le mani"
Immagine top news n.4 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.5 Italia ripescata ai Mondiali? Chi è Paolo Zampolli: ci provò già nel 2022. Ma Infantino...
Immagine top news n.6 Pavlovic: "Voglio restare tanto al Milan. Vlahovic? Quando sta bene è il numero uno"
Immagine top news n.7 Rabbia Atalanta, Percassi: "Errore sul gol annullato a Ederson, non è giustificabile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.2 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Kean ha lavorato ancora a parte. Differenziato anche Parisi e Fortini
Immagine news Serie A n.2 Il machiavellico Zoff: "Italia al posto dell'Iran? Non è molto sportivo, ma l'utile è utile..."
Immagine news Serie A n.3 Il prof. Castellacci: "Le società dicano la verità sugli infortuni. E non diamo colpa ai medici"
Immagine news Serie A n.4 Calcagno: "Sensazioni positive da Malagò e Abete. Ci sarà coinvolgimento di un ex giocatore"
Immagine news Serie A n.5 Caso escort, le parole di Pedersen: "Non sono coinvolto, ho già dato mandato ai miei legali"
Immagine news Serie A n.6 Abete dopo l'incontro con AIC e AIAC: "Incontro diretto: dare peso ai contenuti più che alle persone"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Altare: "Sono pronto a dare una mano, ma la salvezza viene prima di tutto"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Castagnetti: "Dobbiamo far valere quanto abbiamo costruito finora in campionato"
Immagine news Serie B n.3 Dalla Recanatese alla Sampdoria, Siano tornerà titolare a Cesena dopo 740 giorni
Immagine news Serie B n.4 Bari, Longo non parla alla vigilia dell'Avellino. E i convocati saranno comunicati domani
Immagine news Serie B n.5 Lo Spezia potrà contare su qualche tifoso a Catanzaro. I 'Fuori di Spezia' saranno presenti
Immagine news Serie B n.6 Solo su Klinsmann: "Il collo rotto non è parte del gioco. Si parli di più di sicurezza degli atleti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, la CFA respinge il ricorso: confermati i cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.2 Su quale campo giocherà la Scafatese? Alberti: "La prima ad Agropoli poi si torna a casa"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, il Comune boccia l'idea dei maxischermi per il match contro la Salernitana
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, idea Perticone per la prossima stagione. Mestre su Pagan dell’Este
Immagine news Serie C n.5 Paradosso Lecco: può chiudere la regular season al secondo posto...ma anche al quinto
Immagine news Serie C n.6 Arezzo-Torres decisiva per la B. Dj set prepartita con Pau dei Negrita
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.6 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?