Juve, Yildiz diventa il secondo più pagato in rosa. Per ora: è dietro solo a Vlahovic

Kenan Yildiz scala posizioni nel monte ingaggi della Juventus, e anche in maniera piuttosto prepotente. Con il rinnovo del contratto fino al 2030, ufficializzato nella giornata di oggi, l’ingaggio stagionale del numero 10 bianconero sale a 6 milioni di euro, che diventeranno 7 più bonus a partire dalla prossima annata sportiva. Uno stipendio da stella, e che fa di Kenan uno dei giocatori più pagati in assoluto nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Finora, il fantasista turco-tedesco, che percepiva 1,7 milioni di euro a stagione, era paradossalmente uno dei meno pagati. Per fare un esempio, Yildiz guadagnava quanto il desaparecido Milik: meno di lui, soltanto pochi giocatori, nessuno dei quali titolare. Nello specifico: Perin, Pinsoglio, Cabal, Holm, Miretti.

Con il rinnovo, la situazione cambierà drasticamente. In virtù del nuovo contratto, Yildiz diventerà il secondo giocatore più pagato in squadra, alla pari di Jonathan David. Uno status del tutto temporaneo, sia perché dall’anno prossimo scavalcherà il canadese (che guadagna 6 milioni di euro netti a stagione), ma soprattutto perché non ci sarà più l’attuale primatista: a superare Kenan c’è infatti il solo Dusan Vlahovic, destinato a salutare a i fine stagione con i suoi 12 milioni di euro a stagione ma il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.