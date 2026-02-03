Stramaccioni aumenta l'hype: "Per il Milan quella di Bologna è una gara spartiacque"

Mister Andrea Stramaccioni, intervenuto a DAZN durante i primi minuti di Bologna-Milan, ha commentato così l'importanza della gara del Dall'Ara per la squadra di mister Allegri: "Serata molto, molto importante per il Milan: questa è una partita che è spartiacque per la formazione rossonera. È importante rimanere attaccati alla scia dell'Inter ma, come dice mister Massimiliano Allegri, è più importante tenere a distanza la squadra quinta in classifica".

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.