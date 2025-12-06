Atalanta, Zappacosta: "Oggi non sarà una partita facile, il Verona è un'ottima squadra"

Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Hellas Verona: "Sono convinto che non sarà una partita facile, loro sono una ottima squadra. Dovremo fare attenzione e giocare da Atalanta, mettendo in campo tutto quello che abbiamo".