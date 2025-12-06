Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, Palladino: "Scamacca sta crescendo, stasera mi aspetto molto da Krstovic"

Atalanta, Palladino: "Scamacca sta crescendo, stasera mi aspetto molto da Krstovic"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:34
Marco Pieracci

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Verona: "L'approccio è fondamentale: alla squadra ho chiesto di entrare in campo con agonismo e mentalità giusta per non incappare in brutte sorprese, ma ho fiducia nei miei ragazzi. Loro la metteranno sui duelli e dovremo essere attenti a questo".

Scamacca ha finito il suo rodaggio?
"Non lo chiamerei rodaggio, ma continuità di minutaggio per Gianluca che veniva da un lungo periodo fuori e sta crescendo con le sue prestazioni. Oggi tocca a Krstovic, da cui mi aspetto tanto. L'ho visto motivato, è un giocatore importante che può darci una grande mano in una partita difficile come questa".

